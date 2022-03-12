في لقاء من نظيره الأرمني .. تشاووش أوغلو: بدأنا مسارا لتطبيع علاقات البلدين (صور)

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده بدأت مسارا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا مضيفا أنه بعد "رسائل إيجابية متبادلة من الرئيس التركي ورئيس الوزراء الأرمني تم تعيين ممثلين خاصين للبلدين".

وعقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اجتماعا مع نظيره الأرمني آرارات ميرزويان في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا ووصف أوغلو في تصريح للصحفيين لقاءه مع نظيره الأرمني بـ "المثمر والبناء للغاية".

وأضاف أوغلو أن "أذربيجان تدعم عملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا".

وتابع: "كما تعلمون بدأنا مسارا لتطبيع علاقاتنا، وبعد الرسائل الإيجابية المتبادلة من رئيسنا رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، تم تعيين ممثلين خاصين للبلدين".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "الممثلين الخاصين للبلدين ناقشا في وقت سابق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين في موسكو وفيينا".

واستطرد قائلا: "اليوم ناقشنا وقيمنا مباحثات الممثلين الخاصين، وأود أن أقول بسرور أننا نسعى جاهدين من أجل الاستقرار والسلام في جنوب القوقاز".

وأضاف: "نلقى الدعم من جميع الأطراف لجهودنا في هذا الصدد، أذربيجان ترحب بشكل خاص بالخطوات المتخذة وعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، كنت في باكو يوم السبت الماضي وأذربيجان تؤيد عملية التطبيع".

وأكد تشاووش أوغلو أن "الاستقرار والسلام في المنطقة سيفيدان الجميع"، مضيفا: "سنواصل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، كما اتفقنا مع السيد أرارات وزير الخارجية الأرميني في هذا الشأن".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأرمني إن "بلاده تبذل جهودا لتطبيع العلاقات مع تركيا".

وأضاف "أنهم يسعون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ويشارك وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد بتركيا في الفترة بين 11- 13 مارس الجاري.

المصدر: "الأناضول"