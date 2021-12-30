تشاووش أوغلو: أول لقاء تركي أرمني حول تطبيع العلاقات في يناير

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أول لقاء بين ممثلي تركيا وأرمينيا حول تطبيع العلاقات بين البلدين سيعقد في يناير المقبل.

وقال تشاووش أوغلو في حديث لقناة "24 تي في" التركية أن "التاريخ لا يزال مجهولا حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يعقد في يناير".

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وكان تشاووش أوغلو قد أعلن في وقت سابق عن تعيين تركيا وأرمينيا ممثلين خاصين لتطبيع العلاقات بين البلدين، وإقامة الرحلات الجوية بين يريفان وإسطنبول.

وأعلنت الحكومة الأرمنية يوم الخميس عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد البضائع التركية المفروض في 2020 بسبب الدعم التركي لأذربيجان، وذلك تلبية لطلب رجال الأعمال في البلاد.

المصدر: نوفوستي