الدفاع الروسية تعلن تدمير المركز الرئيسي للاستطلاع الإلكتروني في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت باستخدام أسلحة عالية الدقة المركز الرئيس لاستطلاع الإلكتروني التابع لسلاح الإشارة في الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: "صباح اليوم السبت 12 مارس تم استهداف عدد من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية باستخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة. وتم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري (جنوب العاصمة كييف) والمركز الرئيسي لاستخبارات الإشارات والإلكترونية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بروفوري (بشرق كييف)".

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وفي وقت سابق وجه الجيش الروسي ضربة بسلاح ذي دقة عالية لمنشآت تابعة للأمن الأوكراني وللمركز الـ 72 الرئيسي الخاص بالعمليات الإعلامية النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية