الجيش الروسي ينقل مساعدات إنسانية إلى سكان مقاطعة خاركوف

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن العسكريين الروس نقلوا وسلموا أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان المراكز السكنية المحررة في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، أنه تم نقل هذه الدفعة الدورية من المساعدات الإنسانية، عبر نقطة التفتيش الحدودية في مقاطعة بيلغورود الروسية.

الجيش الروسي ينقل مساعدات إنسانية إلى سكان مقاطعة خاركوفhttps://t.co/GkylCkamWQpic.twitter.com/r2fR2My1uu — RTARABIC (@RTarabic) March 12, 2022

وتشمل الشحنة، مواد غذائية ومياه شرب معبأة، وأدوية للمؤسسات الطبية وكذلك ملابس شتوية للأطفال والكبار.

وقامت مجموعة من العسكريين الروس بضمان أمن القافلة الإنسانية منذ إنطلاقها وحتى وصولها.

وتم توزيع الشحنة الإنسانية بالكامل إلى سكان بلدتي ليبتسي وفيسيلي في مقاطعة خاركوف.

وتم في على أساس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية إنشاء مقر عمليات لتقديم المساعدات الإنسانية، الذي بدأ العمل بشكل متواصل. يضم هذا المقر الرئيسي ممثلين مفوضين من جميع الهيئات التنفيذية الفيدرالية والشركات والمنظمات الحكومية ، فضلاً عن الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية