الأمم المتحدة: 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

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وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عبر "تويتر": "وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا، اليوم إلى 2.5 مليون شخص".

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022

وأضاف: "نقدر أن حوالي مليوني شخص نزحوا داخل أوكرانيا". وقال: "أجبرت هذه الحرب الملايين على ترك منازلهم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات للمدنيين في أوكرانيا "بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم".

المصدر: RT