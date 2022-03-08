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الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا وصل إلى مليوني شخص

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الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا وصل إلى مليوني شخص
Gettyimages.ru
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أفادت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا وصل إلى مليوني شخص.

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وكتب فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، على "تويتر": "وصل تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى مليوني شخص... مليونان".

وتأتي الإحصاءات الجديدة في وقت بدأت فيه محاولة جديدة لإجلاء المدنيين على طول الممرات الآمنة اليوم الثلاثاء.

وأشارت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن "هناك ضغوطا تمارس من أجل السماح لجميع المدنيين العالقين في أوكرانيا بالمغادرة بأمان".

وعبرت عن "قلقها البالغ بشأن المدنيين العالقين وسط الاشتباكات في العديد من المناطق".

المصدر: AP

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