البيت الأبيض: بايدن سيعلن إجراءات جديدة ضد روسيا
Sputnik
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن إجراءات جديدة ضد روسيا اليوم الجمعة، ردا على العملية في أوكرانيا.
وجاء في جدول أعمال بايدن ليوم الجمعة: "سيعلن الرئيس في الساعة 10:15 صباحا (6:15 مساء بتوقيت موسكو)، عن إجراءات لمحاسبة روسيا بشكل أكبر".
في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا"، ويعلن زيادة الرسوم على الاستيراد من روسيا.
المصدر: نوفوستي