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البيت الأبيض: بايدن سيعلن إجراءات جديدة ضد روسيا

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البيت الأبيض: بايدن سيعلن إجراءات جديدة ضد روسيا
Sputnik
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن إجراءات جديدة ضد روسيا اليوم الجمعة، ردا على العملية في أوكرانيا.

وجاء في جدول أعمال بايدن ليوم الجمعة: "سيعلن الرئيس في الساعة 10:15 صباحا (6:15 مساء بتوقيت موسكو)، عن إجراءات لمحاسبة روسيا بشكل أكبر".

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في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن بايدن سيدعو يوم الجمعة إلى إنهاء "العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا"، ويعلن زيادة الرسوم على الاستيراد من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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