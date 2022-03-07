البيت الأبيض: بايدن لم يتخذ قرارا بشأن حظر صادرات النفط الروسية

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وقالت في حديثها للصحفيين: "لم يتخذ الرئيس أي قرار في الوقت الحالي بشأن حظر استيراد النفط من روسيا. المناقشات جارية في هذا الشأن، بما في ذلك مع الشركاء في أوروبا وحول العالم".

وأشارت بساكي إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع أكبر منتجي الطاقة وتدرس طرقا للحد من تأثير الوضع في أوكرانيا على الأسواق.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك حذر في وقت سابق من أن التخلي عن النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وقد يصل سعر البرميل إلى 300 دولار.

وأشار نوفاك إلى إن موسكو قلقة من تصريحات الغرب بشأن التخلي عن النفط الروسي، لكنه أكد أن لديها القدرة على إعادة توجيه صادراتها من السوق الأوروبية.

المصدر: RT