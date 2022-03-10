الأمم المتحدة: لا بيانات عن إمكانية استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا

أكد ستيفان دوجاريك الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، نافيا توفر أي معلومات حول ذلك.

وقال: "من الواضح أن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي صراع وفي أي موقف يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي"، مشددا على أنه "لا توجد معلومات لدى الأمم المتحدة عن احتمال استخدام مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا".

من جهته، قال رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف، إنه "من المحتمل أن تكون إحدى مهام الولايات المتحدة وحلفائها تخليق عوامل بيولوجية في أوكرانيا يمكن أن تؤثر بشكل انتقائي على المجموعات العرقية المختلفة من السكان".

وقال إن "الولايات المتحدة نزعت معظم الوثائق ذات الصدد من هذه المختبرات في أوكرانيا" والتي كانت تعمل بتمويل أمريكي قبل انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT