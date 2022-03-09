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الدفاع الروسية: القوميون في أوكرانيا يحضرون لاستفزازات بمواد سامة لاتهام روسيا

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الدفاع الروسية: القوميون في أوكرانيا يحضرون لاستفزازات بمواد سامة لاتهام روسيا
Sputnik Alexey Mayshev
مبنى وزارة الدفاع الروسية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوميين في أوكرانيا يستعدون لتنفيذ استفزازات بمواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية.

وقال كوناشينكوف: "ليلة 9 مارس، نقل القوميون الأوكرانيون حوالي 80 طنا من الأمونيا إلى قرية زولوتشيف شمال غرب خاركوف. وحسب السكان الذين غادروا زولوتشيف، يعلمهم القوميون كيفية التصرف بشكل صحيح في حال هجوم كيماوي. كل هذا يشير إلى تحضير القوميين الأوكرانيين لاستفزازات باستخدام مواد سامة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية".

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سابقا إعداد الكتائب القومية في أوكرانيا لاستفزازات باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

المصدر: "تاس"

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