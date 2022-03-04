الدفاع الروسية: قوميو أوكرانيا يعدون لاستفزازات في خاركوف لاستدعاء رد مدفعي روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين في أوكرانيا يعدون لاستفزازات في خاركوف بمشاركة وسائل إعلام أجنبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إن "الهدف من الاستفزاز هو استدعاء رد المدفعية الروسية صوب القطاع السكني في خاركوف. ومن المخطط تصوير كل ذلك وإرساله إلى الصحفيين الأجانب".

وأشار كوناشينكوف إلى أن بيانات تؤكد نشر راجمات صواريخ في القطاع السكني، وأن القوميين يمنعون السكان من مغادرة منازلهم.

وقال: "لقد وضعت الراجمات في حالة تأهب لقصف المواقع التابعة للقوات المسلحة الروسية خارج المدينة" واستدعاء الرد الروسي على مصادر نيران القوميين.

المصدر: "سبوتنيك"