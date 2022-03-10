برلماني أوكراني يكشف عن تجارب في المختبرات الأمريكية على عسكريين أوكرانيين

قال عضو برلمان أوكرانيا النائب المعارض إيليا كيفا، إنه تم إجراء تجارب على حوالي 4.5 ألف عسكري أوكراني في المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

وأضاف البرلماني بسخرية: "وفعلا ما الغريب في الأمر على أرض الواقع. فقط تم استخدام 4500 جندي أوكراني في هذه المختبرات كمواد للتجارب".

في وقت سابق، نشرت الصحفية البلغارية ديليانا غايتاندجييفا تحقيقا على موقعها في الإنترنت، قالت فيه إن البنتاغون أجرى تجارب على 4.4 ألف جندي في أوكرانيا وألف في جورجيا في مختبراته البيولوجية الموجودة في هاتين الدولتين.

المصدر: نوفوستي