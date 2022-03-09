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العراق يصدر توضيحا بشأن "توازن" العرض والطلب العالمي على النفط الخام

أخبار العالم

العراق يصدر توضيحا بشأن
Globallookpress
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أصدرت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو" اليوم الأربعاء توضيحا بشأن "توازن" العرض والطلب العالمي على النفط الخام.

وذكرت في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لما يمر به السوق العالمي من مستجدات ومتغيرات، خاصة فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب العالمي على النفط الخام، يعتقد العراق أن مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية "Supply" يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي "Demand".

وأضافت: "الزيادات المبرمجة من أوبك بلس، كافية لمعالجة أي نقص قد يحدث في الإمدادات".

وأشارت إلى أن: "العراق يمتلك طاقة إنتاجية وتصديرية إضافية تقدر بـ60%، إلا أنها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن توفيرها للسوق".

 

المصدر: RT

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