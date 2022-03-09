صحيفة عبرية: إسرائيل منعت أكثر من 10 آلاف فلسطيني من السفر إلى الخارج العام الماضي

قالت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل منعت أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية، من السفر إلى الخارج خلال عام 2021 الماضي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أن "إسرائيل منعت 10594 فلسطينيا من الضفة الغربية من السفر إلى الخارج العام الماضي، لكنها وافقت على ما يقرب من نصف طلبات الاستئناف المرفوعة ضد قرارات حظر السفر".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "ما يقرب من 50 بالمئة من الطعون التي قدمت احتجاجا على رفض سفرهم، تمت الموافقة لاحقا على السماح لأصحابها بالسفر".

ولفت مصدر من الإدارة المدنية، إلى أن "حظر السفر في كثير من الحالات يتم تلقائيا من خلال الكمبيوتر، بسبب روابط بعضهم عائليا مع "متورطين بالإرهاب" وبعد تقديم استئناف يتم فحصه بشكل فردي".

وأضافت الصحيفة: "يتوجب على الفلسطينيين الذين يسعون للسفر إلى الخارج عبور "جسر اللنبي" وهو نقطة تفتيش تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، ومن هناك يتم التوجه إلى مطار الأردن، وعلى مدار سنوات تم توثيق حالات كثيرة وصل فيها فلسطينيون إلى المعبر ومنعوا من ذلك دون أن يعرفوا مسبقا أنهم ممنوعون من السفر إلى الخارج".

المصدر: HAARETZ