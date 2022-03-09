الولايات المتحدة.. اعتقال 6 مراهقين على خلفية إطلاق النار المميت خارج مدرسة في أيوا

اعتقلت الشرطة الأمريكية، ستة مراهقين ووجهت إليهم تهمة القتل على خلفية حادث إطلاق النار المميت الذي وقع خارج مدرسة ثانوية في دي موين بولاية أيوا.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه تم اعتقال ستة مراهقين في منطقة دي موين ووجهت إليهم تهمة قتل من الدرجة الأولى وتهمتين بمحاولة قتل.

والمعتقلون هم أوكتافيو لوبيز، 17 عاما، نيانغ تشامدوال، 14 سنة، مانويل بوزو، 16 سنة، روميرو بيردومو، 16، اليكس بيردومو، 15 سنة، وهنري فالاداريس-أمايا 17.

هذا وقتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما وأصيبت فتاتان مراهقتان بجروح خطيرة في إطلاق نار من سيارة خارج مدرسة إيست الثانوية بولاية أيوا.

المصدر: THE HILL