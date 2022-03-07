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الولايات المتحدة.. إطلاق نار خارج مدرسة بولاية أيوا

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الولايات المتحدة.. إطلاق نار خارج مدرسة بولاية أيوا
Globallookpress
شرطة أمريكية في ولاية أيوا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة يوم الاثنين، جراء عملية إطلاق نار خارج مدرسة ثانوية بولاية أيوا.

ووقع إطلاق النار أمام مدرسة في مدينة دي موين، وفقا لخدمة الإطفاء المحلية.

وأوضحت الخدمة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث وهم في حالة حرجة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات.

وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال المشتبه بهم، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى لما حدث حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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