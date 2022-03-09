قناة إيرانية على "تيلغرام" محسوبة على الحرس الثوري الإيراني تتحدث عن واقعة ثأر سابقة من إسرائيل

ذكرت قناة "فيلق القدس" على "تيلغرام"، أن إيران انتقمت لمقتل عناصر لها في قاعدة "تي 4" السورية بعد غارة إسرائيلية أدت الى مقتل 7 من القوات الإيرانية في عام 2018.

وروت هذه القناة غير الرسمية والمحسوبة على الحرس الثوري الإيراني أن رد طهران حينها تمثل في قصف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل بخمسين صاروخا، مضيفة أن الإسرائيليين طوقوا "القاعدة بأكملها بعد هجوم فيلق القدس الصاروخي وقاموا بحجب الأخبار من أجل التستر على الأضرار التي تعرضوا لها".

وأفيد في هذا السياق بأن "خبراء إسرائيليين اعترفوا في ذلك الوقت بأن إطلاق 50 صاروخا من سوريا على قواعد إسرائيلية كان أمرا غير مسبوق أثار دهشة المتابعين".

من جهة أخرى، نقلت القناة عن مصادر سورية غير رسمية قولها إن "إيران وسوريا قررتا القيام بعملية مشتركة للرد على هجوم الكيان الصهيوني على سوريا والذي أسفر عن استشهاد عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وعدد من القوات السورية".

المصدر: quds_hajghasem‌‌