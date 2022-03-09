عقب توعد الحرس الثوري بالثأر لمقتل عنصرين.. طهران تعلق على الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على سوريا

دانت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على ريف دمشق، بعد تأكيد الحرس الثوري مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا.

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وفي بيان لها، أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنه "عقب جريمة الكيان الصهيوني في هجومه الصاروخي على أطراف دمشق يوم أمس، والتي أدت إلى استشهاد اثنين من المدافعين عن المراقد المقدسة، قدم سعيد خطيب زادة، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، التبريكات والتعازي لأسرة الشهيدين ورفاقهما في الحرس الثوري. كما أدان بشدة هذا العمل الإجرامي النابع عن طبيعة الكيان الصهيوني و امعانه في العدوان والاحتلال و الإرهاب".



واعتبر المتحدث باسم الخارجية أنه "من المؤكد عدم ترك هذا التجرؤ دون عقاب"، مؤكدا "ضرورة محاسبة نظام الفصل العنصري على جرائمه ضد الإنسانية".

ومساء أمس الثلاثاء، أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا، متوعدا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت سابق، على لسان مصدر عسكري، أن القوات الإسرائيلية نفذت "عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، مضيفة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: RT