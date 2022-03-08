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كندا تعلن تمديد مهمة قواتها في لاتفيا وتخطط لإرسال المزيد من الجنود

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كندا تعلن تمديد مهمة قواتها في لاتفيا وتخطط لإرسال المزيد من الجنود
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن كندا ستمدد مهمة قواتها في لاتفيا، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتخطط لإرسال المزيد من القوات إلى هناك قريبا.

وقال ترودو في تصريح: "كان من المقرر أن تنتهي هذه المهمة العام المقبل، وفي ضوء الوضع في أوروبا، قررنا تجديدها قبل الموعد المحدد".

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وأضاف أن 130 جنديا كنديا آخرين سينضمون إلى المهمة في الأسابيع المقبلة.

ودافع ترودو عن قرار بلاده تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا، بما في ذلك قاذفات صواريخ وقنابل يدوية، بالرغم من بعض النقص في الأسلحة في الداخل.

وقال: كل هذه الأسلحة أكثر فائدة بكثير في الوقت الحالي وفي الأسابيع المقبلة.. في أيدي الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل حياتهم أكثر مما ستكون في أيدي الكنديين".

 

المصدر: "أسوشيتد برس" 

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