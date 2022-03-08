باكستان.. قتلى وجرحى معظمهم من الأمن في انفجار قريب من موكب لرئيس الجمهورية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين معظمهم من أفراد الشرطة وقوات شبه عسكرية باكستانية خلال انفجار بالقرب من موكب رئيس البلاد عارف الرحمن علوي في كويتا.

وقال الجيش الباكستاني في بيان له إن "الانفجار وقع قبل دقائق من مرور موكب رئيس الجمهورية، عارف الرحمن علوي، متوجها إلى مهرجان شعبي تاريخي في المنطقة".

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وكان علوي شارك في الحفل الختامي للمهرجان وعاد إلى مقر الضيافة الرسمية في المنطقة، وحينما كان يتناول الغداء بصورة متأخرة وقع الانفجار على بعد كيلومتر واحد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة كويتا عبر مروحيات، وقالت بعض المصادر الأمنية إن رجال الأمن الذين كانوا في المنطقة لتشديد إجراءات الأمن، بمناسبة تواجد رئيس الجمهورية، استهدفهم "الإرهابيون".

ولم تعلن بعد أية جماعة مسئولية الانفجار، لكن يعتقد بأن "جيش تحرير بلوشستان" وراء الانفجار لأن منطقة سبي تعتبر مركزا لنشاط هذه الجماعة.

المصدر: "سبوتنيك"