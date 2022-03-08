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الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءا ويخلق عوامل خطر جديدة

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الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءا ويخلق عوامل خطر جديدة
AP Seth Wenig
تشانغ جيون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة
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أكد تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يزيد الأوضاع سوءا.

وقال جيون: "لن يؤدي إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا إلا إلى تفاقم الأوضاع وخلق عوامل خطر جديدة".

وأضاف: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية الأرواح والممتلكات".

وتابع المسؤول الصيني: "ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار متساو مع روسيا، وعدم تأجيج المشاكل التي تراكمت على مر السنين، وتمهيد الطريق لخلق وضع أمني دون محاولة دفع الناتو شرقا".

وأشار إلى أن الصين تعتبر العقوبات أحادية الجانب طريقة غير فعالة لحل الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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