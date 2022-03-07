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الاتحاد الأوروبي: عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى أراضينا قد يبلغ 5 ملايين شخص

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى أراضينا قد يبلغ 5 ملايين شخص
AP Francisco Seco
مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل.
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حذر مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، من أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يتدفقوا إلى أراضي دول التكتل قد يبلغ 5 ملايين شخص.

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وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عقب اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي في مدينة مونبلييه الفرنسية: "نرى حاليا (أنه تم وصول) 1.6 مليون لاجئ تقريبا، ونحن خائفون من أن هذا العدد قد يبلغ 5 ملايين شخص".

وشدد بوريل على أن هذه المرة هي الأولى التي تواجه فيها دول الاتحاد الأوروبي مثل هذه الوتيرة السريعة لارتفاع عدد اللاجئين إليها.

وأمس الأحد أعلنت مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تم إطلاقها يوم 24 فبراير، تجاوز 1.5 مليون، محذرا من أن ذلك يثير "أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات

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