الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين من أوكرانيا الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

رأى مسؤول أممي، أن أزمة اللاجئين الذي يغادرون أوكرانيا هي الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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وكتب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على "تويتر": "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في 10 أيام".

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

وأضاف: "إن أزمة اللاجئين هذه، هي الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة منفصلة: "في الأيام المقبلة، قد يضطر المزيد من الأشخاص إلى الفرار من أوكرانيا، ما لم تكن هناك نهاية فورية للصراع".

🚨 10 أيام.

🚨1.5 مليون لاجئ.



أزمة اللاجئين هذه هي الأسرع نمواً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



في الأيام المقبلة قد يضطر المزيد من الأشخاص إلى الفرار من أوكرانيا، ما لم تكن هناك نهاية فورية للصراع. pic.twitter.com/Mm18ti1BoI — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) March 6, 2022

وفي الأسبوع الماضي، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي مليون أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الغزو، وهو ما يمثل 2 في المائة من سكان البلاد.

المصدر: RT