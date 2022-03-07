ميشيل يعد زيلينسكي ببدء مناقشة طلب انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في "الأيام القريبة"

وعد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، عقب اتصال مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بروكسل ستبدأ بمناقشة طلب أوكرانيا الانضمام إلى التكتل خلال "الأيام القريبة".

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وقال ميشيل، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" اليوم الاثنين إثر مكالمة مع زيلينسكي: "سنبحث طلب أوكرانيا الخاص بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأيام القريبة".

ووقع زيلينسكي على الطلب الخاص بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي يوم 28 فبراير، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية التي أطلقتها روسيا في بلاده يوم 24 فبراير.

وفي 1 مارس صادق البرلمان الأوروبي على قرار بمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل، فيما أكد ميشيل لاحقا أنه لا يوجد موقف موحد بين أعضاء الاتحاد حول هذه المسألة.

كما سبق أن تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كل من جورجيا ومولدوفا.

المصدر: وكالات