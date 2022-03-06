ألمانيا تنصح أوكرانيا بألا تعول على الحصول قريبا على عضوية الاتحاد الأوروبي

قالت ألمانيا إن التسريع في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررا بمصالح كييف وكذلك بالاتحاد، وإن أكثر ما يمكن أن تعول عليه أوكرانيا هو الحصول على عضوية فخرية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، مايكل روت في مقابلة مع صحيفة دي "فيلت" الألمانية، أن أقصى ما يمكن للسلطات الأوكرانية التعويل عليه هو ما يسمى بالعضوية الفخرية، لأن التجربة السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي على حساب دول البلقان لم تكن خالية من الأخطاء.

وقال إن "المؤسسات الديمقراطية المستقرة، واقتصاد السوق التنافسي، والإدارة العامة الفعالة، ومكافحة الفساد بشكل فعال أمور ضرورية لعضوية الاتحاد الأوروبي. ويجب ترجمة 50000 صفحة من قوانين الاتحاد الأوروبي إلى قوانين وطنية. هذه مهمة ضخمة ولن تحدث بين عشية وضحاها".

وأشار روت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل إلى حد كبير في دمج دول مختلفة في نظامه الخاص، مؤكدا أن ذلك لم يؤدي فقط إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات مع بولندا وهنغاريا، ولكن أيضا إلى اختلافات قوية في موقف الدول الرئيسية والدول التي انضمت إلى الاتحاد فيما بعد.

المصدر: نوفوستي