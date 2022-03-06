الإليزيه: ماكرون أبلغ زيلينسكى تعهد بوتين بضمان سلامة المواقع النووية الأوكرانية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أطلعه فيها على فحوى مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون "أبلغ زيلينسكي باستعداد روسيا الاتحادية للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن المواقع النووية في أوكرانيا".

وأضاف البيان أن الرئيسين ناقشا أيضا الوضع الإنساني في أوكرانيا، حيث وعد ماكرون بتعزيز الدعم الإنساني لكييف.

يذكر أن بوتين كان أكد لنظيره الفرنسي أن روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا "سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية".

ونفى بوتين أن يكون الجيش الروسي قد استهدف المدنيين، بعدما دعاه الرئيس الفرنسي إلى عدم تعريض المدنيين للخطر التزاما بالقانون الدولي.

المصدر: وكالات