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وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى لاتفيا لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي حول أوكرانيا

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وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى لاتفيا لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي حول أوكرانيا
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير يائير لابيد سيتوجه غدا إلى لاتفيا لعقد لقاء دبلوماسي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هناك.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء بين الوزيرين سيعقد بعد الظهر في العاصمة اللاتفية ريغا.

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‏بينيت يهاتف زيلينسكي ويتوجه إلى ألمانيا بعد لقاء بوتين
‏بينيت يهاتف زيلينسكي ويتوجه إلى ألمانيا بعد لقاء بوتين

وأعلن الكرملين في وقت سابق اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الملف الأوكراني، وقال: "استمر تبادل وجهات النظر حول العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، بالإضافة إلى الاتصالات الأخيرة التي أجراها نفتالي بينيت مع عدد من قادة الدول".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم أمس السبت، أن الرئيس بوتين عقد لقاء مع  بينيت في الكرملين، كرّساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأجرى بينيت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد لقائه بوتين في موسكو.

 

المصدر: RT

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