‏بينيت يهاتف زيلينسكي ويتوجه إلى ألمانيا بعد لقاء بوتين

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أعقاب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وأوضحت الهيئة أن بينيت توجه بعدها إلى ألمانيا، ليجري محادثات مع المستشار أولاف شولتس.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، كرّساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أنه من غير المقرر أن تصدر تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

المصدر: RT