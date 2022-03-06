ماكرون وبوتين اتفقا على ضرورة إشراك "الطاقة الذرية" بتأمين المواقع النووية الأوكرانية

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان أمن المواقع النووية في أوكرانيا.

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وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أعرب لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأحد عن "قلقه العميق للمخاطر المحدقة بأمن وسلامة المواقع النووية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا"، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل معها".

وشدد ماكرون على "الضرورة المطلقة لتجنب أي اعتداء على سلامة المواقع النووية المدنية الأوكرانية التي يجب ضمان أمنها وسلامتها وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقترحات مديرها العام".

وقال الإليزيه إن "الرئيس الروسي اتفق على ضرورة أن تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل في هذا الاتجاه بشكل فوري".

وشدد ماكرون على "أهمية أن يتم في إطار هذا العمل ضمان سلامة وأمن جميع المواقع النووية المدنية في البلاد تحت إشراف السلطات الأوكرانية المعنية".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى "احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وإيصال المساعدات"، مذكرا بـ"أهمية التوصل إلى حل تفاوضي مقبول بالكامل بالنسبة إلى الأوكرانيين".

كما أعرب ماكرون عن قلقه من "الهجوم الوشيك على مدينة أوديسا" الأوكرانية الاستراتيجية على البحر الأسود.

المصدر: RT