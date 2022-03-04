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برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر إلى بولندا وهو في السفارة الأمريكية (فيديو)

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برلماني أوكراني: زيلينسكي غادر إلى بولندا وهو في السفارة الأمريكية (فيديو)
Video Screenshot
النائب الأوكراني إيليا كيفا
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أفاد النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا بأن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي غادر على وجه السرعة إلى بولندا، ويختبئ حاليا في السفارة الأمريكية هناك.

وقال كيفا في مقطع فيديو: "لقد تأكد لي للتو أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قد عبر الحدود الأوكرانية البولندية اليوم وهو الآن بأمان في السفارة الأمريكية هناك".

وأضاف "سيستمر (زيلينسكي) من هناك في التخلص من الجيش الأوكراني والسكان المدنيين، وإصدار أوامر غير معقولة تودي اليوم بحياة الآلاف من البشر".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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