المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن استعداده للذهاب إلى محطة تشيرنوبل النووية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن استعداده للذهاب إلى محطة تشيرنوبل الأوكرانية للطاقة النووية، في القريب العاجل "لضمان السلامة النووية".

وقال غروسي إن ذلك "يأتي على خلفية الحادث الذي وقع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه" مشيرا إلى أن "أوكرانيا أرسلت للوكالة طلبا للمساعدة الفورية".

وأعلن جهاز الطوارئ الأوكراني في وقت سابق من اليوم، أن رجال الإطفاء يعملون على إطفاء حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيه، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابوروجيه، وإن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل، دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، قال في وقت سابق إن الجيش الروسي سيطر على مدينتي بيرديانسك وإنرجودار في منطقة زابوروجيه بأوكرانيا، وكذلك المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

المصدر: "سبوتنيك"+"نوفوستي"