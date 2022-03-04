سفير روسيا لدى باريس: السلطات الفرنسية تحتجز 3 سفن روسية ويختا

قال السفير الروسي لدى باريس أليكسي ميشكوف إن ثلاث سفن روسية ويختا واحدا احتجزت في فرنسا.

وأضاف ميشكوف، أن السفن الروسية محتجزة "عمليا دون أي تفسير".

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إلى ذلك، أفاد عدد من وسائل الإعلام الأوروبية بأن فرنسا سمحت بحجب أصول أكثر من 500 فرد وكيان قانوني بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. كما أشارت، نقلا عن مصادر، إلى أن السلطات الفرنسية احتجزت بالفعل عددا من سفن الشحن ويختا واحدا.

وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الاثنين 28 فبراير، أن الحكومة الفرنسية تعتزم مصادرة جميع أصول الأوليغارشية الروسية في البلاد الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقارات، وكذلك اليخوت الفاخرة والسيارات.

المصدر: نوفوستي