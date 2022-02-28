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فرنسا: ننوي تجميد أموال المودعين الروس المرتبطين بالسلطات الروسية

مال وأعمال

فرنسا: ننوي تجميد أموال المودعين الروس المرتبطين بالسلطات الروسية
AP
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أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، أن باريس قد تجمد أموال المودعين الروس المرتبطين بالسلطات الروسية.

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وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "بأمر من رئيس الجمهورية سنواصل إعداد قائمة كاملة بالممتلكات المالية والممتلكات - اليخوت والسيارات الفاخرة المملوكة للأشخاص الروس الخاضعين للعقوبات. كما سنحدد جميع المواطنين الروس الذين لديهم ودائع في فرنسا والذين قد يتم إدراجهم أيضا في قوائم العقوبات الأوروبية نظرا لقربهم من السلطات الروسية... سنلجأ إلى الإجراءات القانونية للاستيلاء على هذه الممتلكات".

وأفاد بأن وزراء المالية لدول مجموعة السبع سيعقدون غدا الثلاثاء اجتماعا جديدا بشأن فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت". وأضاف: "تم تجميد جميع أصول البنك المركزي الروسي الليلة الماضية".

وتابع: "نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة جدا - عدة عشرات المليارات من اليورو".

المصدر: تاس

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