"آسيان" تعلن استعدادها للمساعدة في تطوير الحوار السلمي حول أوكرانيا

أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" استعدادها للمساعدة في تطوير الحوار السلمي بين كل الأطراف المعنية بالنزاع في أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة ونشر اليوم الخميس: "تستعد رابطة "آسيان" للمساعدة بكل الطرق الممكنة في تطوير الحوار السملي بين كل الأطراف المعنية". وعبر البيان عن ثقة الوزراء بأنه "لا يزال هناك مجال للحوار السلمي للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة ووضع حد للخسائر المتزايدة بين العسكريين والسكان المدنيين".

وأضاف: "عبر وزراء خارجية بلدان رابطة "آسيان" عن قلقهم العميق من تصعيد حدة التوتر وتدهور الوضع الإنساني نتيجة النزع العسكري المستمر في أوكرانيا. لذلك ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار أو هدنة والسماح بإجراء مزيد من المناقشات السياسية التي ستؤدي إلى إحلال سلام دائم في أوكرانيا".

كما شددت الرابطة على أهمية وقف إطلاق النار "من أجل خلق ظروف ملائمة للمفاوضات بهدف تسوية الأزمة الحالية لمنع تعميق معاناة الأبرياء".

المصدر: تاس