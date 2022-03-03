تحذير صيني "فولاذي" للولايات المتحدة بشأن "قضية تايوان"

وصفت وزارة الخارجية الصينية الدعم الأمريكي لتايوان بأنه عديم الجدوى وحذرت من أن "الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لسلوكها المحفوف بالمخاطر".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين: "إذا حاول الجانب الأمريكي ترهيب الصين أو الضغط عليها من خلال مثل هذه الخطوات، فإننا نود أن نحذر الولايات المتحدة من أنه أمام السور الفولاذي العظيم، الذي شكله 1.4 مليار صيني، فإن أي ترهيب عسكري هو مثل بقايا من قطع الحديد مثيرة للشفقة".

المصدر: سبوتنيك