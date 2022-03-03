بعد مقتل 13 شخصا.. أستراليا تطلب من 200 ألف الفرار من الفيضانات المتجهة نحو سيدني (فيديو+ صور)

دعت خدمات الطوارئ الأسترالية 200 ألف شخص للفرار من عاصفة اندفعت نحو سيدني اليوم الخميس، بعد مقتل 13 شخصا بسبب الفيضانات التي سجلت أرقاما قياسية على طول الساحل الشرقي.

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وأصدرت السلطات تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح على امتداد 400 كيلومتر من الساحل، مع ارتفاع منسوب المياه بسرعة، بما في ذلك في الضواحي المحيطة بسيدني، أكبر مدينة في أستراليا، وموطن 5 ملايين شخص.

وزحفت جبهة العاصفة التي لا يمكن التنبؤ بها جنوبا، على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند إلى نيو ساوث ويلز، مما تسبب بحالة من الفوضى، حيث غمرت المياه المنازل حتى أسطحها.

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز دومينيك بيروت: "كثير من الناس يستيقظون اليوم لرؤية جزء كبير من ولايتنا تحت الماء". وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنت تخضع لأحد أوامر الإجلاء هذه، يرجى الخروج.. ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن".

وأمرت السلطات 200 ألف شخص بإخلاء منازلهم، وحذرت 300 ألف آخرين للانضمام إليهم قريبا.

D'importantes précipitations orageuses concernent l'Est et le Sud-Est de l'#Australie cette semaine en engendrant des #inondations parfois catastrophiques dans le #Queensland. De nombreux dégâts ont été relevés et au moins 4 personnes ont perdu la vie.

Photos : Gautham Yadav pic.twitter.com/TTgqpCtojk — Meteo60 sur Telegram www.t.me/meteo60 (@meteo60) February 27, 2022

وتسرب سد واراجامبا في جنوب غرب سيدني، الذي يوفر 80 في المائة من مياه المدينة، منذ الساعات الأولى من أمس الأربعاء، مما أدى إلى تسريع الفيضانات في بعض المناطق.

وأمرت خدمات الطوارئ بعض سكان سيدني بالاستعداد للفرار، مع هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، ودفن بلدات في مياه الفيضانات، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وتعريض مئات الآلاف للخطر.

وأدى هطول أمطار غزيرة على مدى أسبوع إلى تضخم الأنهار والخزانات للتجاوز نقطة الانفجار، مما تسبب بحدوث فوضى في منطقة يبلغ طولها 800 كيلومتر.

🌧 Les pluies diluviennes qui ont touché l'est de l'#Australie ont généré des #inondations dramatiques dans le #Queensland, ayant causé la mort de 8 personnes. #Brisbane (3eme ville du pays) a été touchée comme le montrent ces images. (https://t.co/ENGg3xg2jr) pic.twitter.com/aDeyL7LtkY — Guillaume Séchet (@Meteovilles) March 1, 2022

🇦🇺 Conséquence de La Niña, des #inondations historiques touchent pour la 2ème fois en 10 ans l’est de l’#Australie, et en particulier les États du #Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud où des dizaines de milliers d’habitants ont été évacués. Au moins 8 personnes sont mortes… pic.twitter.com/y0nfEpauoZ — Guillaume Woznica (@GWoznica) March 1, 2022

#Australie : Des dizaines de milliers de personnes ont évacué leurs maisons face aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans l'Etat du #Queensland, provoquant des inondations et des crues dévastatrices. Un premier bilan fait état d'au moins 8 morts. pic.twitter.com/aHl26I4MhZ — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) February 28, 2022

المصدر: أ ف ب