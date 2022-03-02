استطلاع للرأي: 69% من الأتراك يحملون الحكومة مسؤولية ارتفاع فاتورة الكهرباء

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "متروبول" للدراسات في تركيا، عن تحميل 69% من الأتراك الحكومة مسؤولية الزيادة الجنونية في أسعار الكهرباء في البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أن 3.7% من المشاركين، أرجعوا سبب الزيادة في أسعار الكهرباء إلى "شركات الكهرباء"، بينما اعتبر 2.2% من المشاركين أن "عملية خصخصة الشركات"، كانت السبب وراء هذه الزيادة.

وذكر 2.1% من المشاركين أن الزيادة في أسعار الكهرباء تشكل أزمة حول العالم ولا تقتصر فقط على تركيا.

يذكر أن تركيا شهدت احتجاجات في الفترة الأخيرة على الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء.

المصدر: "زمان" التركية