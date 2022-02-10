زعيم المعارضة التركية يرفض دفع فاتورة الكهرباء
قال زعيم حزب المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة.
وتوجه كيليتشدار أوغلو في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" إلى أردوغان قائلا: "تراجع عن قرار رفع سعر الكهرباء الذي وقعت عليه ليلة 31 ديسمبر"، مضيفا: "حتى يسحب أردوغان زيادات الأسعار التي وقعها في 31 ديسمبر، لن أدفع أيا من فواتير الكهرباء الخاصة بي اعتبارا من اليوم".
Neden elektrik faturalarınız şişirildi?— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2022
Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti?
Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım… pic.twitter.com/N3ziJef1VQ
وسأل: "لماذا تضخمت فواتير الكهرباء؟ من يشتهي شريحة من الخبز الجاف؟ لا يسعنا إلا أن نضع حدا لهذا الاضطهاد معا"، مشيرا إلى أنه "بينما يستمتع رجال الحاشية بالحياة الثرية، يحاول الملايين من الناس تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة".
ودعمت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، الحملة التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وشاركت مقطع فيديو لمواطن يحمل فاتورة باهظة.
Elektrik zamları geri çekilinceye kadar #faturamıödemiyorum@RTErdogan vatandaş zorda fedakarlık konusunda #sırasendepic.twitter.com/64X0qMjZXA— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) February 9, 2022
كما شارك نائب حزب الشعب الجمهوري في إزمير، تونكاي أوزكان ، مقطع الفيديو الخاص بكيليتشدار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "أنا لن أدفع فاتورتي حتى يتم سحب الزيادة على أسعار الكهرباء".
Elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturamı ödemiyorum #sırasende— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 9, 2022
pic.twitter.com/87hq9V9Ih5
وقفز معدل التضخم في يناير في تركيا إلى نحو 50 في المئة بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي وسط سياسة الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، ما زاد تكلفة المعيشة. ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
المصدر: birgun + sozcu
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