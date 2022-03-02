بوتين وبينيت يناقشان الأزمة في أوكرانيا

ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وناقشا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال البيان "ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوضع حول العملية العسكرية الخاصة المستمرة لروسيا لحماية دونباس.

وأضاف: "أوضح بوتين موقف روسيا فيما يتعلق بشروط حل الأزمة، بما في ذلك نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا".

وتابع: "أوضح الرئيس الروسي أيضا الاعتبار غير المشروط لمصالح روسيا في مجال الأمن، ونزع السلاح من أوكرانيا، وضمان وضعها المحايد وغير النووي، فضلا عن الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي "أبدى بعض التحفظات في هذا الصدد، آخذا في الاعتبار اتصالاته الأخيرة مع قادة عدد من الدول الغربية".

المصدر: "نوفوستي"