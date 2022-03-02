إذاعة RTL: اعتقال عناصر من الفيلق الأجنبي الأوكراني في باريس

أفادت محطة إذاعة RTL، بأن الأمن الفرنسي اعتقل في باريس عناصر من الفيلق الأجنبي الفرنسي، للاشتباه في نيتهم ​​التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال إلى جانب سلطات كييف.

ووفقا لها، كان من بين المعتقلين 14 عسكريا من أصل أوكراني، و 13 متطوعا مدنيا. ويشار إلى أنهم كانوا يعتزمون التوجه بالحافلة إلى بولندا، لكن المحققين يعتقدون أن الهدف النهائي لرحلتهم هو أوكرانيا أو بيلاروس.

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وذكر التحقيق أن "المتطوعين المدنيين" كانوا يرتدون الزي العسكري المموه وسترات واقية من الرصاص. ومن بين المعتقلين هناك تسعة عسكريين كانوا في إجازة رسمية.

وتشير المحطة الإذاعية إلى أن المذكورين حصلوا على إذن بمغادرة موقع الوحدة العسكرية، ولا يعتبرون رسميا بحكم الفارين من الخدمة.

في الوقت نفسه، لم يكن لدى خمسة من العسكريين إذن السماح المطلوب، وتعتزم السلطات التحقيق معهم لتحديد هدفهم: هل خططوا لزيارة الأقارب أو المشاركة في الأعمال القتالية.

وذكرت المحطة، أن قيادة الفيلق الأجنبي سمحت مؤخرا لعناصرها من أصل أوكراني بالذهاب إلى المناطق الحدودية للبلدان المجاورة لأوكرانيا للقاء أقاربهم.

ونوهت المحطة بأن حوالي 700 عسكري من أصل أوكراني يخدمون في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

المصدر: تاس