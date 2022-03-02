اعتقال ضابط من شرطة الكابيتول الأمريكي في إسرائيل

أعتقل أحد ضابط شرطة الكابيتول الأمريكي في إسرائيل، قبيل الرحلة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تل أبيب الشهر الفائت.

وقالت مصادر لشبكة abc news إنه تم اعتقال أحد عناصر قسم الحماية بشرطة الكابيتول الأمريكي في إسرائيل الشهر الماضي بعد أن زعم أنه كان في حالة من السكر ودخل في شجار، مبينة أن الضابط وصل إلى إسرائيل قبل بيلوسي لاستكشاف المواقع الآمنة وتأمين الحماية لها.

وأوضحت المصادر إلى الضابط تلقى العلاج في المستشفى ومن ثم أطلق سراحه وغادر إلى الولايات المتحدة.

وأكدت شرطة الكابيتول هذا الأمر للشبكة الأمريكية، مبينة أنه لم يتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة إلى الضباط و"تم اتخاذ إجراء تأديبي بحقه".

وقالت الشرطة في بيان: "في 14 فبراير، كان الضابط الموكل بمهمة لحماية وفد من الكونغرس في إسرائيل، عندما انخرط بمشاجرة جسدية وتحت تأثير الكحول"، مبينة أن "الشرطة الإسرائيلية لم توجه اتهامات إلى الضباط، لكن رئيس شرطة الكابيتول الأمريكي توم مانجر أرسله على الفور العميل إلى الولايات المتحدة، وتم إيقافه عن العمل في انتظار نتيجة تحقيق داخلي".

المصدر: abc news