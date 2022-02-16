بيلوسي تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي، إن بلادها ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين.

وفي تصريح من الكنيست الإسرائيلي، أكدت بيلوسي دعم الولايات المتحدة "الثابت" لأمن إسرائيل، مضيفة: "نحن معا في الحرب على الإرهاب الذي تمثله إيران، سواء في المنطقة أو في تطوير برنامجها النووي".

وأشارت إلى أن "قرب إسرائيل من إيران يشكل مصدر قلق لنا جميعا"، معربة عن أملها بأن يوافق مجلس الشيوخ "في وقت قريب جدا" على التمويل الإضافي الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر الماضي لنظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ، الذي تستخدمه إسرائيل لاعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.

وجددت بيلوسي التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين "الذي يعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم".

هذا واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع بيلوسي، مؤكدا أن "التحدي الأمني الأكثر أهمية للعالم هو العدوان الإقليمي التي تقوم به إيران وتطويرها أسلحة نووية".

وحول القضية الفلسطينية كرر غانتس "التزام إسرائيل بتوطيد العلاقات مع السلطة الفلسطينية بالتوازي مع توسيع اتفاقات ابراهيم"، مشيرا إلى أن "تحقيق السلام لن يتم إلا في حال بقاء إسرائيل الأقوى في المنطقة".

Our discussion covered critical security challenges starting with Iranian aggression, and the need for the means to maintain Israel’s security superiority in the region. Only a strong and secure Israel can seek peace. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 16, 2022

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "مكان"