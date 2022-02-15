نانسي بيلوسي تزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية
AFP
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تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إسرائيل يوم غد الأربعاء، حيث ستعقد لقاء عمل مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، وعدد من المسؤولين.
كما من المقرر أن تلتقي بيلوسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفقة أعضاء من مجلس النواب الأمريكي في مقر الرئاسة في رام الله، عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي يوم الخميس.
وستشارك أيضا في إطلاق مشروع لوكالة التنمية الأمريكية في رام الله وستلتقي مسؤولين في مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: RT
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