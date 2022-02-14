منظمة حقوقية تطالب بإقالة رئيسة لجنة أممية تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية

طالبت منظمة UN Watch غير الحكومية بإقالة نافي بيلاي من رئاسة لجنة التحقيق الأممية في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

والمنظمة التي يتهمها البعض بأنها موالية لإسرائيل، حضت في بيان بيلاي التي شغلت منصب المفوضة لحقوق الإنسان من 2008 وحتى 2014، على "الاستقالة"، متهمة إياها بأنها أدلت بتصريحات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "تقوّض حيادها".

وقال هيليل نوير المدير التنفيذي للمنظمة ومقرها جنيف، إن "مجموعة من التصريحات المعنية أدلي بها قبل بضعة أسابيع فقط من تعيينها (بيلاي) من جانب الأمم المتحدة، ما يترك مجالا صغيرا لتخيل كيف يمكن أن تنظر بيلاي إلى هذه المسائل بشكل مختلف بعد فترة قصيرة إلى هذا الحد".

وقدّمت منظمة "يو إن ووتش" أمام الأمم المتحدة اليوم الاثنين، شكوى ضد بيلاي تتهمها فيها "بانتهاك قواعد الأمم المتحدة عبر الامتناع عن الكشف عن عدد من تصريحاتها السابقة".

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن المفوضية العليا أخذت علما باتهامات المنظمة غير الحكومية.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الأممية أواخر مايو 2021 بعد نزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، استمر 11 يوما وأدى إلى مقتل 260 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفرت صواريخ أطلقت من القطاع عن مقتل 13 شخصا بينهم جندي، بحسب الشرطة.

وشغلت بيلاي منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من 2008 حتى 2014، كما أنها كانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وسمح قرار حصل في 28 مايو على تأييد 24 عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضوا عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة النظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في مايو الماضي.

المصدر: "أ ف ب"