الصين تعلن إصابة أحد مواطنيها خلال إجلائه من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، إصابة مواطن صيني برصاصة أثناء إجلائه من أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، خلال إفادة يومية، إن الحادث وقع بينما كان المواطن الصيني يغادر بمفرده.

وأوضح أن "حالة المصاب تجاوزت مرحلة الخطر"، مشيرا إلى أن "السفارة تتابع تقدم الشخص وستواصل تقديم المساعدة".

ومع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها بعرض العلم الصيني على سياراتهم عند الخروج.

وبعد يومين فقط نصحتهم بدلا من ذلك بعدم إظهار أي علامات على الجنسية الصينية، ما يعكس على ما يبدو مخاوف بشأن تشديد الخطاب المناهض للصين على الإنترنت.

المصدر: AP