المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني "لا يحتمل مزيدا من التأجيل"

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء على أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني "لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك".

وبعد وصوله إلى إسرائيل، قال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الذي تعارض بلاده الاتفاق بشدة: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".

ويعمل المفاوضون من إيران والقوى العالمية في فيينا لإعادة الحياة إلى الاتفاق، الذي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل الحد من برنامجها النووي.

وشاركت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات بسبب انسحابها من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: أ ف ب