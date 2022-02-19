المستشار الألماني يؤكد أن "لحظة الحقيقة حانت" بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن "لحظة الحقيقة قد حانت" لتحديد ما إذا كان يمكن إنقاذ اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية أم لا.

وقال شولتس في كلمة في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن إن "المحادثات (في فيينا) قطعت شوطا طويلا خلال الأشهر العشرة الماضية وإن جميع عناصر إنهاء المفاوضات مطروحة على الطاولة".

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وانتقد تخصيب إيران اليورانيوم بكثافة وتقييدها عمليات التفتيش التي يجريها مراقبون من وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يجعل من الممكن رفع العقوبات".

وتابع: "في الوقت نفسه، إذا لم ننجح بسرعة كبيرة في هذا الأمر، فإن المفاوضات مهددة بالفشل".

وأردف قوله: "لدى القيادة الإيرانية الخيار الآن… فقد حانت لحظة الحقيقة".

ويعمل المفاوضون من إيران والقوى العالمية (روسيا بريطانيا فرنسا ألمانيا والصين) في فيينا لإعادة الحياة إلى الاتفاق، الذي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل الحد من برنامجها النووي.

وشاركت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات بسبب انسحابها من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: "أسوشيتد برس"