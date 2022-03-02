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توكاييف يدعو إلى تعزيز الأمم المتحدة في مواجهة التوترات الجيوسياسية

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توكاييف يدعو إلى تعزيز الأمم المتحدة في مواجهة التوترات الجيوسياسية
Sputnik
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قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن بلاده تؤيد تقوية الأمم المتحدة وتوطيد دورها، في مواجهة التوترات الجيوسياسية.

وكتب توكاييف في تغريدة على تويتر: "قبل 30 عاما، أصبحت كازاخستان عضوا كامل الحقوق في الأمم المتحدة. ونحن نتعاون بشكل مثمر مع المنظمة في مسائل الأمن العالمي وبناء مجتمع متناغم. في ظروف التوترات الجيوسياسية المتزايدة، نحن نؤيد تعزيز الأمم المتحدة ودورها التوطيدي".

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تم في 2 مارس 1992، خلال أعمال الدورة الـ 46 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قبول كازاخستان كعضو في هذه المنظمة الدولية.

واعتبارا من عام 1992، تم افتتاح مكاتب تمثيلية لعدد من الوكالات الخاصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في جمهورية كازاخستان.

في 2017-2018، تم انتخاب كازاخستان كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: تاس

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