الأمين العام للأمم المتحدة يرفض "بشدة" التمييز ضد المدنيين الفارين من أوكرانيا

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأخير "يرفض التمييز ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا".

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وفي بيان صدر عقب تقارير تشير إلى عدم السماح لبعض مواطني الدول الأخرى، مثل الطلاب والعمال من إفريقيا وآسيا، الصعود على متن وسائل النقل عبر الحدود الأوكرانية، أوضح ستيفان دوجاريك أن "الأمين العام يرفض بشدة وبأي شكل كان أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي في سياق هذا الصراع وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر".

وأشار المتحدث إلى إنه "بالرغم من القتال، إلا أن موظفي الأمم المتحدة ما زالوا باقين ويقدمون المساعدات الإنسانية"، لافتا إلى أن "عدد الموظفين في أوكرانيا ظل تقريبا كما ذكر الأسبوع الماضي، حوالي 1500 موظف، مع نقل بعض الموظفين داخل وخارج أوكرانيا".

وأكد دوجاريك أن "خطوط الاتصال بين المنظمة العالمية والموظفين لا تزال مفتوحة".

وكانت الأمم المتحدة قد اعترفت بأن "بعض اللاجئين غير الأوروبيين قد واجهوا العنصرية أثناء محاولتهم الفرار إلى بر الأمان على حدود أوكرانيا".

المصدر: "شينخوا" + "الإندبندنت"