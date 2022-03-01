الأمم المتحدة تعترف بأن اللاجئين يواجهون العنصرية على حدود أوكرانيا

اعترفت الأمم المتحدة، بأن "بعض اللاجئين غير الأوروبيين قد واجهوا العنصرية أثناء محاولتهم الفرار إلى بر الأمان على حدود أوكرانيا".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اعترف في بيان صدر اليوم الثلاثاء بهذا الأمر.

وقالت كريستين بيروفولاكي ، مسؤولة العلاقات الخارجية في فرع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة المتحدة، للصحيفة: "المفوضية على علم بالتقارير التي تتحدث عن أفراد يواجهون تحديات في دخول بولندا من أوكرانيا وتتابعهم"، مؤكدة "أننا ندعو إلى الوصول إلى الأمان للجميع، بغض النظر عن وضعهم القانوني وجنسيتهم وعرقهم، بالإضافة إلى الحصول على حق اللجوء لأولئك الذين يرغبون في طلب اللجوء".

وقال أشخاص من أصل إفريقي للصحيفة البريطانية إنه "تم التخلي عنهم خلال الأزمة المتفاقمة"، وذلك بعد تقارير عن تعرض أفراد من إفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط للعنصرية حيث تم منعهم من عبور الحدود وأعطيت الأولوية للأوكرانيين.

المصدر: "الإندبندنت"